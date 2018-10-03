Ростов-на-Дону, 3 октября, 2018, 15:05 — ИА Регнум. Сотрудников управления МВД России по Таганрогу (Ростовская область) уличили в «пропаганде нацизма». Сотрудник управления собственной безопасности донского главка МВД подал рапорт, в котором указал на то, что его сослуживцы повесили советский плакат с нацистской символикой.

Виктор Семенович Иванов. Враг коварен — будь на-чеку! 1945

На картинке изображен красноармеец, который вытаскивает из овечьей шкуры волка. На шее животного нанесена свастика. Старший лейтенант полиции усмотрел в картинке признаки публичного демонстрирования нацистской символики.

В рапорте сотрудник полиции просит провести служебную проверку, сообщает Telegram-канал Mash. Виновного могут привлечь к административной ответственности по статье 20.3 КоАП РФ об административных правонарушениях. Нарушителю грозит штраф либо административный арест.

ИА REGNUM напоминает, что в январе 2018 года решением Исакогорского районного суда Архангельска 59-летний мужчина был оштрафован за публикацию фотоснимка с Парада Победы 1945 года. В публикации известнейшей фотографии, на которой советские воины держат поверженные нацистские знамена, судья усмотрела нарушение ст. 20.3 КоАП, запрещающей демонстрацию нацистской и экстремистской символики, и оштрафовала жителя города, разместившего фото на своей странице в соцсети, на тысячу рублей.