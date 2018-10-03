Ярославль, 3 октября, 2018, 14:57 — ИА Регнум. В суды Ярославской области переданы документы об изъятии у собственников двух объектов культурного наследия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области. Орган охраны подал иск об изъятии у собственника памятника архитектуры «Дом жилой» в Угличе.

Yarregion.ru Разрушающийся памятник в Угличе

У здания обрушился второй этаж. Мы неоднократно направляли собственнику предписания о необходимости проведения мероприятий по сохранению объекта, но они исполнены не были. Владелец здания был оштрафован, но никаких действий, чтобы сберечь памятник, так и не предпринял. Поэтому мы подали в Угличский районный суд исковое заявление об изъятии объекта культурного наследия», — рассказал директор департамента Александр Филяев.

Также департамент судится с собственником объекта «Дом Чарышникова» в Ярославле, также известного как костел. Дело рассматривалось сначала в районном суде, а теперь передано в арбитражный суд. Заседание по вопросу изъятия дома Чарышникова состоится 23 октября.