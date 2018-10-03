Москва, 3 октября, 2018, 14:45 — ИА Регнум. Кризис будет, но РФ способна выйти из него с экономическим ростом, заявил 3 октября экономист Михаил Хазин в эфире ток-шоу «60 минут» на телеканале Россия 1.

Александр Горбаруков ИА REGNUM СОРос

Он прокомментировал прогноз миллиардера Стэнли Дракенмиллера, ожидающего потрясения, которые превзойдут 2008 год.

«Была модель, которая позволяла разным добрым людям вроде Сороса, Дракенмиллера перераспределять в свою пользу 70% прибыли, которая образуется в экономике. Они молодцы — эту систему сделали, поддерживали. И проблема только в одном — она закончилась, больше не работает», — рассказал Хазин.

По его мнению, кризис 2008 года был всего-навсего приостановлен, и новые потрясения действительно предстоят. Однако Россия, подобно СССР вековой давности, способна их преодолеть:

«Да, кризис будет. Какого он будет масштаба, насколько он затронет нас — эта тема отдельная. Теоретически мы можем выйти из кризиса, как в 30-е годы наша страна, с экономическим ростом, и вообще все у нас будет хорошо. Но только при одном условии: если мы не будем в их системе существовать, как сейчас».

О новом кризисе заявил бывший соратник Джорджа Сороса, миллиардер-инвестор Стэнли Дракенмиллер. По его словам, эпицентром финансовой бури, которая «посрамит кризис» 2008 года, станут страны с развивающимися рынками.