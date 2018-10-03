Мадрид, 3 октября, 2018, 14:34 — ИА Регнум. Высшие чины полиции Каталонии обещают, что в случае столкновений со сторонниками независимости и впредь будут следовать закону, и признают, что правительство региона «боится радикалов», пишет издание ABC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Референдум в Каталонии

В понедельник 1 октября, в годовщину референдума о независимости Каталонии, глава региона Ким Торра поощрил действия Комитетов защиты республики (CDR), похвалив их за «напор» — всего через 48 часов после того, как силы полиции противостояли сепаратистам, устроившим несколько серьезных акций в Барселоне. В тот день, когда те самые радикалы, которых поддержал Торра, заблокировали железнодорожные пути в Жироне, ворвались в представительство Женералитета в этом городе, чтобы сорвать испанский флаг и заменить его на каталонский, перекрывали улицы и шоссе, а поздним вечером предприняли попытку взять штурмом здание каталонского парламента.

Слова Кима Торры как молот обрушились на голову местной полиции, высшие чины которой восприняли позицию президента Каталонии однозначно: «Нас сделали мишенью для радикальных групп. Женералитет нас не защищает и не помогает нам». Опасения полицейских достигли предела, поскольку, по их мнению, риторика каталонского правительства (включающая в себя призывы «сделать республику реальностью» и при необходимости не подчиниться юридическим нормам) льет воду на мельницу самых радикальных групп сепаратистов.

Действия правительства Каталонии поставили полицию региона в невозможную ситуацию. «С одной стороны, президент Торра — высшее должностное лицо для полиции, но никто при этом не думает, что мы будем следовать за ним во всем. Хотя со стороны это может выглядеть иначе, мы по-прежнему убеждены, что 1 октября действовали верно», — комментируют создавшееся положение представители полиции. Они также заверяют, что в случае новых беспорядков будут все так же следить за соблюдением закона.

По словам анонимных источников ABC, большая часть начальствующего состава полиции Каталонии разделяет эти взгляды. И действительно, уже появились первые сообщения о том, что высшие чины полиции не намерены позволять использование их подчиненных в интересах сепаратистов. Как бы ни различались позиции отдельных полицейских, в одном они сходятся — в отказе выполнять противозаконные распоряжения. Сейчас правительство Каталонии поставлено в известность, что по факту оно не контролирует полицию региона.

Главная задача полицейских — предотвратить превращение улиц Каталонии в поле битвы. «Мы противостояли радикалам в эти дни, потому что это наша обязанность, и мы будем поступать так каждый раз, когда будет необходимо. Но если Торра вдохновит Комитеты продолжить путь насилия, мы превратимся в их мишень. Это дьявольское противоречие: когда мы вмешиваемся в происходящее, чтобы восстановить порядок, то оказываемся «предателями» и «приверженцами конституции», а если мы этого не делаем, то превращаемся в «орудие сторонников независимости». Наше правительство действует в интересах лишь части жителей, а мы, полиция, несем ответственность за всех каталонцев», — подчеркивают собеседники издания.