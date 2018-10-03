Тамбов, 3 октября, 2018, 14:30 — ИА Регнум. Пивоваренный завод «Моршанский» оштрафован за незаконное использование символики Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба управления Федеральной антимонопольной службы России по Тамбовской области. Штраф для завода составил 100 тыс. рублей. Еще 20 тыс. рублей заплатит руководитель предприятия.

Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР Пивная кружка

По данным УФАС, завод нарушил закон при производстве двух марок пива — «Жигулевское» и «Моршанское». Предприятие использовало официальные символы FIFA, не заключая договоров, которые дают на это право.

ИА REGNUM напоминает, что ранее тамбовское управление ФАС возбудило дело в отношении владельца местного бара, который также решил незаконно использовать официальную символику FIFA. Отметим, что чемпионат мира по футболу прошел в России летом 2018 года. Победителем стала сборная Франции. Российская команда дошла до ¼ финала, где проиграла сборной Хорватии.