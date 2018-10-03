Украина планирует укрепить свой бронетанковый потенциал — Турчинов
Киев, 3 октября, 2018, 14:22 — ИА Регнум. Украинские власти намерены осуществить масштабную программу укрепления бронетанкового потенциала вооруженных сил страны, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов. Об этом сообщает 3 октября УНН.
По словам Турчинова, на текущий момент происходит формирование государственного оборонного заказа.
«Мы планируем серьезную программу укрепления бронетанкового потенциала наших вооруженных сил», — подчеркнул секретарь СНБО Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Турчинов заявил, что Украина собирается наращивать свое военное присутствие в акватории Азовского моря «для противодействия российским провокациям».
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