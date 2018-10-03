Варшава, 3 октября, 2018, 14:09 — ИА Регнум. Соглашение о поставках «Укртрансгазу» более 200 млн куб. м природного газа заключили польская энергокомпания PGNiG и украинская ERU. Об этом сообщает 3 октября пресс-служба PGNiG. Договор предусматривает поставки с октября 2018 года по 1 мая 2019 года. Газ предназначен исключительно для нужд «Укртрансгаза», отмечено в сообщении. Как сообщало ИА REGNUM, польская PGNiG поставляет газ на Украину с августа 2016 года. К концу июня 2018 года объем поставленного газа превысил 1,3 млрд кубометров. С октября 2017 года PGNiG имеет доступ к хранилищам газа на Украине. В сентябре компания продлила соответствующее соглашение с оператором газотранспортной системы Украины «Укртрансгазом».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский газ

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