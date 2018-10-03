Москва, 3 октября, 2018, 14:03 — ИА Регнум. 8 октября 2018 года состоится церемония награждения победителей II Международного конкурса «Русская цивилизация», организованного Федеральным агентством по делам национальностей. В «Центре искусств. Москва» назовут имена авторов лучших снимков из 17 000 работ, присланных на конкурс.

II Международный фотоконкурс «Русская цивилизация» II Международный фотоконкурс «Русская цивилизация»

«В этом году Международный фотоконкурс стал еще масштабнее. Мы получили почти в два раза больше снимков, чем в 2017 году. Это доказательство того, что конкурс востребован, его ждут. Радует огромное желание жителей нашей страны, наших соотечественников за рубежом, иностранцев, влюбленных в Россию, показать, какой они видят русскую цивилизацию», — отметил руководитель ФАДН России, председатель жюри фотоконкурса Игорь Баринов.

II Международный фотоконкурс «Русская цивилизация» Девичьи слезы. Работа Олега Кугаева

Награды будут вручены за первые три места в каждой из пяти номинаций: «Уникальная природа», «Архитектура и скульптура», «Традиции большой страны», «Лица и поколения», «Народное творчество». Организаторы также вручат Гран-при и приз зрительских симпатий.

Кроме церемонии награждения, организаторы фотоконкурса открывают выставку лучших снимков этого года в символическом месте — «Центр искусств. Москва» расположен на территории храма Христа Спасителя и является частной художественной галереей, которая отдаёт предпочтение произведениям искусства с использованием инновационных технологий.

II Международный фотоконкурс «Русская цивилизация» Вожак стаи маралов. Работа Дениса Шакирова

Награды победителям вручат члены жюри «Русской цивилизации»: руководитель ФАДН России Игорь Баринов; директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова; исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели; автор и куратор культурно-выставочного проекта «Центр искусств. Москва» Андриан Мельников; актрисы Ирина Безрукова и Юлия Михалкова; певица Рагда Ханиева; фотографы Валерий Христофоров, Антон Ланге, Александр Тягны-Рядно, Дмитрий Исхаков и Сергей Черных; путешественница, автор одного из популярных инстаграм-аккаунтов России Кристина Макеева и другие.