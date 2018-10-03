Мадрид, 3 октября, 2018, 13:57 — ИА Регнум. Под давлением Комитетов защиты республики (CDR), которые открыто называют его «предателем», а в понедельник вечером пытались штурмовать парламент с требованием провозглашения независимости от Испании, президент Каталонии Ким Торра пошел в атаку на правительство и объявил четкий ультиматум премьер-министру Педро Санчесу. Об этом сообщает издание El Mundo.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Каталония

Требование Торры звучит так: или власти Испании признают легитимным референдум об отделении Каталонии в течение месяца, или он откажет в поддержке правительству и призовет ко всеобщим выборам. «Терпение не безгранично. Если до ноября не появится план по обеспечению самоопределения, сторонники независимости не смогут гарантировать никакой стабильности в конгрессе Педро Санчесу», — объявил Торра.

Подвергнувшись шантажу, глава правительства не стал ждать и категорически отказался рассматривать ультиматумы любого рода со стороны президента Каталонии. Его пресс-секретарь Изабель Селаа в более жестком тоне, чем обычно, заявила о том, что угрозы Кима Торры всерьез восприниматься не будут. Ответ властей прозвучал ясно: «Правительство не признает ультиматумов и по-прежнему решительно настроено на диалог».

В ходе пресс-конференции во дворце Монклоа Селаа также подчеркнула, что ответом на каталонскую проблему является «самоуправление, а не независимость». Правительство Испании призывает каталонцев к мирному сосуществованию с остальными регионами страны вместо борьбы за отделение. От Кима Торры власти ждут разряжения обстановки и возвращения к спокойным переговорам. В свою очередь, правительство обещает не уклоняться от намеченных на октябрь двусторонних и иных встреч с Женералитетом Каталонии, чтобы обсудить, например, вопросы инфраструктуры.

События последних дней прокомментировал министр образования Испании: «Ким Торра делает новые ошибки. В понедельник он ошибся, столкнув радикалов с силами полиции, а сейчас он опять ошибается, произнося угрозы, которые только вредят мирному сосуществованию каталонцев друг с другом».

Годовщина референдума о независимости Каталонии в этом году ознаменовалась несколькими акциями, устроенными Комитетами защиты республики: блокировкой железнодорожных путей и автострад, перекрытием центральных улиц Барселоны, массовыми студенческими демонстрациями как в столице Каталонии, так и в других городах. Вечером 1 октября сторонники независимости региона предприняли штурм парламента в Барселоне, в ходе которого им удалось заставить полицию на время отступить внутрь здания.

В произошедших беспорядках, от которых пострадало несколько человек, многие винят главу Каталонии Кима Торру, чьи слова о поддержке движения за независимость воодушевили радикальных сепаратистов и вызвали у них чувство безнаказанности.