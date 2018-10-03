Литва готовится к «гибридной агрессии» России: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 3 октября, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- В Литве началась предвыборная истерия;
- В Кремле прокомментировали готовность США сбивать российские ракеты;
- Управление ГТС Украины перейдёт в новые руки;
- О признаках экономического роста в регионах России;
- В России рассмотрят законопроект о смягчении наказания «за репосты».
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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