Калуга, 3 октября, 2018, 13:41 — ИА Регнум. В Калуге 2 октября прошло торжественное собрание, посвящённое предстоящему Дню учителя. Педагогов, работников и ветеранов системы образования поздравили глава городского самоуправления Александр Иванов и городской голова Дмитрий Разумовский.

Пресс-служба Городской думы Калуги Руководители Калуги поздравили педагогов

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, глава городского самоуправления поблагодарил педагогов за их плодотворный труд и пожелал новых успехов и достижений.

«Руководство области и города всегда уделяло особое внимание развитию системы образования, — подчеркнул Александр Иванов, — за последние годы в Калуге были построены две новые школы. Недавно я со своими коллегами побывал в одной из них и могу с уверенностью заявить, что для школьников и учителей там созданы все необходимые условия».

Также глава города сообщил о начале реализации программы «Старым школам — новую жизнь». В рамках программы будет проведён ремонт калужских школ, построенных пятьдесят и более лет назад.

«На ремонт самых старых школ города в бюджете 2019 года будет предусмотрено 18 миллионов рублей, — рассказал Александр Иванов. — В этом году мы завершили аналогичную трёхлетнюю программу по ремонту детских садов. Она принесла ощутимые положительные результаты: было отремонтировано 29 детских садов, во многих учреждениях были проведены настолько масштабные работы по реконструкции, что эти детские сады уже не отличить от вновь построенных. Надеюсь, что помощью программы «Старым школам — новую жизнь» нам удастся добиться таких же высоких результатов».

Заслуженные педагоги были награждены почётными грамотами главы городского самоуправления Калуги.