Абакан, 3 октября, 2018, 13:31 — ИА Регнум. Кандидат от «Партии роста» Александр Мяхар сегодня, 3 октября, дал согласие на участие во втором туре выборов главы Хакасии.

Скриншот со страницы Александра Мяхара. Vk.com Заявления Александра Мяхара об участии во втором туре выборов главы Хакасии

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, фотографию соответствующего заявления он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

"Я, Мяхар Александр Владимирович, кандидат на должность главы Республики Хакасия — председателя правительства Республики Хакасия, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение Всероссийской политической партии «Партия роста» в Республике Хакасия», даю согласие на проведение повторного голосования по моей кандидатуре», — говорится в заявлении.

Между тем, как сообщает «Коммерсантъ», Мяхар не исключил, что в будущем может поддержать Михаила Развожаева, назначенного сегодня, 3 октября, временно исполняющим обязанности главы Хакасии.

«Врио нужен, чтобы не останавливалась хозяйственная деятельность в регионе после того, как Виктор Зимин сложил с себя полномочия. Если врио проявит себя с самой лучшей стороны, если я пойму, что его назначение было верным решением и пошло на пользу региона, я его поддержу», — сказал он.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Хакасии 9 сентября 2018 года прошли выборы главы региона. Действующий глава, единоросс Виктор Зимин проиграл кандидату от КПРФ Валентину Коновалову. Однако оба кандидата набрали менее 50% голосов, 23 сентября должен был состояться второй тур выборов. 21 сентября стало известно, что Зимин снялся с выборов. Второй тур перенесли на 7 октября, за губернаторское кресло с Коноваловым должен был побороться занявший в первом туре третий результат кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин. Но и он снялся с выборов, принеся соответствующее заявление в избирком 2 октября. Второй тур вновь пренесли — на 21 октября. А если и Мяхар снимется с выборов, то Коновалов останется единственным кандидатом, который должен будет получить в свою поддержку не менее 50% голосов.

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Напомним, сегодня, 3 октября, президент РФ Владимир Путин назначил врио главы Хакасии экс-заместителя руководителя администрации губернатора Красноярского края Михаила Развожаева. До назначения врио он являлся заместителем министра РФ по делам Северного Кавказа.

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Впрочем, глава государства подчеркнул, что Развожаев должен поработать в Хакасии «в течение месяца» и в дальнейшем может вернуться в Москву.