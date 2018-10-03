Переславль Ярославской области возглавил выпускник училища КГБ
Переславль-Залесский, Ярославская область, 3 октября, 2018, 13:23 — ИА Регнум. Валерий Астраханцев назначен исполняющим обязанности главы администрации Переславля Ярославской области. Об этом он сам сообщил корреспонденту ИА REGNUM.
Валерий Астраханцев до этого занимал должность первого заместителя главы администрации Переславского района, ранее возглавлял район, который решением областной думы присоединен к городу Переславлю. Сейчас идет переходный период по реорганизации муниципальных образований.
Я сейчас исполняю обязанности мэра Переславля. На эту должность у нас избираются. Теперь депутатам решать — когда пройдут выборы. Но у нас выборы не прямые. Надо вначале подать документы в конкурсную комиссию. Давайте дождемся всех официальных процедур, я не могу пока сказать, буду ли в них участвовать», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Валерий Астраханцев.
Валерий Астраханцев в 1991 году окончил Московское высшее пограничное училище КГБ СССР, а в 2008 году — Московский институт предпринимательства и права по специальности «юрист».
Работал в коммерческих структурах, а с 2005 года начал работу в органах власти — в Избирательной комиссии Московской области. Проработал там 8 лет, в 2015 году стал председателем Совета депутатов муниципального образования городское поселение Красково, в 2016—2017 работал главой городского поселения Красково Люберецкого муниципального района Московской области. В мае 2017 переехал в Переславль, где занимал различные посты в органах местной власти.
Кресло главы Переславля освободилось после того, как мэр Владимир Волков перешел на работу в мэрию Ярославля.