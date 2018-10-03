Переславль-Залесский, Ярославская область, 3 октября, 2018, 13:23 — ИА Регнум. Валерий Астраханцев назначен исполняющим обязанности главы администрации Переславля Ярославской области. Об этом он сам сообщил корреспонденту ИА REGNUM.

Страница Валерия Астраханцева в Facebook Валерий Астраханцев

Валерий Астраханцев до этого занимал должность первого заместителя главы администрации Переславского района, ранее возглавлял район, который решением областной думы присоединен к городу Переславлю. Сейчас идет переходный период по реорганизации муниципальных образований.

Я сейчас исполняю обязанности мэра Переславля. На эту должность у нас избираются. Теперь депутатам решать — когда пройдут выборы. Но у нас выборы не прямые. Надо вначале подать документы в конкурсную комиссию. Давайте дождемся всех официальных процедур, я не могу пока сказать, буду ли в них участвовать», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Валерий Астраханцев.

Валерий Астраханцев в 1991 году окончил Московское высшее пограничное училище КГБ СССР, а в 2008 году — Московский институт предпринимательства и права по специальности «юрист».

Работал в коммерческих структурах, а с 2005 года начал работу в органах власти — в Избирательной комиссии Московской области. Проработал там 8 лет, в 2015 году стал председателем Совета депутатов муниципального образования городское поселение Красково, в 2016—2017 работал главой городского поселения Красково Люберецкого муниципального района Московской области. В мае 2017 переехал в Переславль, где занимал различные посты в органах местной власти.

Кресло главы Переславля освободилось после того, как мэр Владимир Волков перешел на работу в мэрию Ярославля.