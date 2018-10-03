Калуга, 3 октября, 2018, 12:07 — ИА Регнум. 2 октября в Калуге под председательством главы городского самоуправления Александра Иванова начала работу призывная комиссия. Осенний призыв стартовал с 1 октября и продлится до 28 декабря 2018 года. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, калужские призывники чаще хотят попасть в воздушно-десантные войска, спецназ, военно-морской флот и морскую пехоту, также несколько ребят были отобраны в Президентский полк комендатуры Московского Кремля.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге начала работу призывная комиссия

«Перед органами местного самоуправления стоит задача создать все необходимые условия для обеспечения призыва, — рассказал Александр Иванов. — В ходе весеннего призыва в армию были призваны 300 калужан, растет патриотический настрой молодёжи и популярность военной службы. Уверен, что калужские призывники хорошо проявят себя в армии, а некоторые захотят продолжить службу в вооруженных силах. В любом случае служба станет для них хорошей школой жизни, молодые люди получат необходимые навыки, встретят новых друзей».

Также глава городского самоуправления отметил эффективную работу призывной комиссии и военных комиссариатов.

«Работа призывной комиссии постоянно совершенствуется, к каждому призывнику подходят индивидуально, учитываются пожелания о месте прохождения службы и роде войск, — подчеркнул Александр Иванов, — в случае необходимости принимаются решения о предоставлении отсрочек, зачислении в запас и направлении на альтернативную гражданскую службу».