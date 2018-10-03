Ереван, 3 октября, 2018, 13:17 — ИА Регнум. Парламентские политические силы Армении заявляют, что не против проведения внеочередных парламентских выборов, но не согласны со сроками, которые предлагает премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Photolure Никол Пашинян на митинге перед зданием парламента Армении

Такие заявления сделали сразу три политические силы, представленные в парламенте: Республиканская партия Армении, партия «Процветающая Армения» и «Дашнакцутюн». Со сроками проведения выборов согласен лишь блок «Елк» («Выход»), в который входит партия премьер-министра Армении «Гражданский договор».

2 октября, представляя детали переговоров с представителями парламентских сил, премьер Пашинян сказал, что в ходе переговоров представители парламентских фракций сказали, что в случае его отставки они не собираются выдвигать другого кандидата в премьер-министры. Однако Пашинян заявил, что возможно не понял, что конкретно имеют виду политики, отметив, что они сами в дальнейшем пояснят свою позицию.

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Сегодня, 3 октября, выяснилось, что Пашиняну было заявлено о том, что выборы могут состоятся не в декабре, а в мае-июне, как планировалось ранее.

Вчера на встрече с Николом Пашиняном мы не достигли какой-либо договоренности. Мы выслушали информацию о том, что собирается делать правительство. Об этом 3 октября в беседе с журналистами заявил вице-спикер Национального Собрания Армении от фракции «Блок Царукян» Микаел Мелкумян.

По его словам, они не против проведения досрочных выборов, камнем преткновения в данном вопросе являются сроки. Он напомнил, что во время обсуждения и принятия программы правительства было отмечено, что выборы должны состояться в течении года. Однако, планировалось провести их в мае или июне, с тем, чтобы для всех политических сил сложились равные конкурентные условия.

Относительно того, была ли устная договоренность о том, что блок «Царукян» после отставки Никола Пашиняна не станет выдвигать своего кандидата на должность премьера, так как вчера премьер-министр заявил, что парламентские силы не станут выдвигать своего кандидата, Мелкумян заявил: «У нас нет официального решения относительно данного вопроса. Мы обсуждали различные вопросы, если какой-то вопрос был обсужден, это еще не значит, что партия озвучивает официальное решение», — подчеркнул вице — спикер.

По словам другого вице-спикера, представителя РПА Эдуарда Шармазанова, в повестке их партии нет вопроса проведения парламентских выборов в декабре.

Как отметил Шармазанов, ночью, во время встречи с Николом Пашиняном, парламентские силы не пришли к общему знаменателю и не достигли окончательной договорённости.

Как заметил вице-премьер, они не понимают, почему Пашинян настаивает, что выборы должны состоятся именно в декабре, а не в феврале или весной. Шармазанов подчеркнул, что они предлагают провести выборы в мае, без спешки, чтобы все политические силы успели подготовиться, был изменён Избирательный кодекс.

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В данный момент договорённости по срокам проведения внеочередных парламентских выборов в Армении нет, заявил руководитель парламентской фракции партии «Дашнакцутюн» Армен Рустамян.

«Никто не против внеочередных парламентских выборов, вопрос в сроках. Договоренности по этому вопросу нет. Премьер утверждает, что выборы должны быть проведены в декабре. Мы считаем, что необходимо реформировать Избирательный кодекс, сократить суперпремьерские полномочия, что как минимум означает передать полицию под ведомство правительства. С этим изменением премьер согласен. Остается вопрос, сколько времени будет выделено для того, чтобы общество и политические силы адаптировались к новым условиям и нормально подготовились к выборам», — сказал Армен Рустамян.

По его словам, выдвигать в качестве самоцели требование о проведении выборов в декабре — неправильный подход.

«Если вопрос только в том, чтобы провести выборы как можно скорее, а не в новых условиях — справедливых и равных для всех — и иметь по возможности осознанные выборы, то для этого нужно время. Декабрь — не самый лучший срок», — заявил Армен Рустамян.