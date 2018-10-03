Вильнюс, 3 октября, 2018, 13:35 — ИА Регнум. Референдум о разрешении двойного гражданства в Литве должен проходить не в два этапа одновременно с первым и вторым туром президентских выборов, а просто два дня — 11 мая 2019 года и на следующий день 12 мая — одновременно с первым туром президентских выборов. Такую инициативу сегодня, 3 октября, представила депутат сейма Литвы от фракции партии «Саюдис либералов» Аушрине Армонайте, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Политик присоединилась к критикам референдума в два этапа с разрывом в две недели из-за, возможно, незаконности такого голосования.

«В Европейском союзе нет практики, что страны организуют референдум с перерывом в две недели. Такая продолжительность референдума нарушает принцип непрерывности голосования. Кроме того, появляются и другие проблемы. Например, неясно, как регламентировать агитационную кампанию, где две недели хранить бюллетени, как обеспечить тайну голосования две недели», — сказала Армонайте.

Кроме того, проведение референдума в два этапа подразумевает обращение в Конституционный суд Литвы на предмет законности такого голосования, а Конституционный суд Литвы рассматривает такие вопросы длительное время. Референдум же должен состояться уже через полгода — весной 2019 года.

Напомним, что такую форму проведения референдума — в два этапа с разрывом в две недели — в Литве уже называли антиконституционной. В Литве — самое строгое законодательство о двойном гражданстве, которое исключает наличие двух паспортов. Исключения позволяются только при личном решении президента. Однако несколько сотен тысяч литовцев в настоящее время проживают в Великобритании, а после выхода Объединённого королевства из ЕС у них возникнет выбор — либо принять британское гражданство и потерять литовское, либо лишиться возможности легально работать и уехать из Великобритании.

Сами эмигранты заявляют, что непременно воспользуются легальной возможностью получения британского паспорта, поскольку проживают в Великобритании свыше 10 и более лет. Таким образом, Литва в один момент рискует потерять от 15% и выше своих граждан.

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