Туапсе, Краснодарский край, 3 октября, 2018, 12:51 — ИА Регнум. Учебно-тренировочное занятие по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов провели сотрудники компании «Черномортранснефть» на подводном переходе магистрального нефтепровода (ППМН) Тихорецк — Туапсе через реку Белая в Краснодарском крае. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба компании «Транснефть».

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"Цель учений — проверка соответствия планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на ППМН фактическому времени, затраченному на локализацию розлива нефти на водной поверхности», — говорится в сообщении.

По легенде учений, после разгерметизации магистрального нефтепровода произошел условный выход нефти на поверхность реки. От участников тренировки требовалось устранить нефтяное пятно с водной поверхности и не допустить его распространения.

С этой целью были задействованы боновые заграждения. Локализацию и сбор условного разлива нефти с поверхности воды обеспечили специальные нефтесборные системы, затем специалисты провели экоаналитический контроль биоресурсов.

По итогам учений члены принимающей комиссии заключили, что участники учений с поставленными задачами справились. Они продемонстрировали высокую готовность к устранению последствий ЧС и с соблюдением всех правил безопасности.

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