Москва, 3 октября, 2018, 12:45 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон, предполагающий изменения в пенсионной системе, передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября. Решающую роль в решении сыграли поправки, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации РФ

Закон поддержали 149 парламентариев, против проголосовали пять, воздержались три.

Закон предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет — до 65 для мужчин и 60 для женщин.

Стаж, который дает право на досрочный выход на пенсию, для мужчин составит 42 года, для женщин — 37 лет. Накопительная пенсия будет выплачиваться, как и в нынешнем пенсионном возрасте, с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин.

Предусмотрено увеличение пособия по безработице для лиц предпенсионного возраста. Вводится льготный режим выхода на пенсию многодетных матерей. Для пенсионеров сохраняются налоговые льготы на землю и недвижимость.

По данным комитета Совфеда по соцполитике, на сегодняшний день в 83 субъектах РФ уже приняты свои законы о льготах предпенсионерам, в 48 регионах они уже подписаны губернаторами. В Иркутской области и Хакасии заксобрания рассмотрят свои законы в октябре.