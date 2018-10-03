Москва, 3 октября, 2018, 12:23 — ИА Регнум. Случай с высказываниями постоянного представителя США при НАТО относительно готовности США уничтожать российские ракеты, которые, по мнению американцев, нарушают Договор о ракетах средней и меньшей дальности, показателен, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Ранее постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли-Хатчисон пригрозила, что Вашингтон постарается уничтожить российское ракетное оружие, которое якобы разрабатывается в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), ещё на стадии разработки.

Он показателен и в смысле исконного менталитета сегодняшних американских внешнеполитических работников, и как свидетельство понимания их вашингтонскими руководителями того, что, по крайней мере, некоторые границы в ведении дел с Россией всё же переступать не стоит.

Сама Кэй Бэйли Хатчисон, насколько я понимаю, с удовольствием бы «долбанула» по нашим ракетам, причём не только по тем, о которых идёт речь в контексте ДРСМД, но и вообще по всем. Это — производное от распространенной в США политической философии «американской исключительности». Они, мол, вершители судеб планеты, и только они вправе определять, что плохо, а что хорошо, и, соответственно, карать или миловать.

Когда точно началась эта болезнь, скажут специалисты по американской политической истории, но мы, практики, знаем, что к середине XX века она была уже в разгаре. На время эту горячку исключительности подлечила мощь Советского Союза. Но её американцам удалось в значительной мере разрушить. И тогда болезнь вспыхнула с новой силой.

В последнее десятилетие, однако, ситуация в мире стала меняться. США вынужденно расстаются с положением гегемона, в том числе и в военной сфере. Объективно это им на пользу, хотя и не всем нравится.

Вот и американский представитель при НАТО оказалась перед необходимостью отыграть назад. Мол, о превентивном ударе она не говорила (хотя говорила), а дипломатический вариант решения проблемы лучше…

Если говорить об ДРСМД, то до дипломатического варианта решения проблемы далеко, ибо американцы не готовы признавать свои собственные нарушения этого документа. Что же касается вариантов «вразумления», то пока, похоже, он один: наращивание нашей военной и экономической мощи.