Москва, 3 октября, 2018, 12:17 — ИА Регнум. В России по итогам I полугодия 2018 года задолженность управляющих компаний перед ресурсоснабжающими снизилась на 31 млрд рублей (на 12%). Так, если в I квартале долги УК составляли 257 млрд рублей, то в настоящее время долг снизился до 226 млрд рублей, сообщили в Минстрое РФ.

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По мнению экспертов Минстроя, главная причина позитивного тренда — вступление в силу закона о прямых договорах. Он направлен на повышение прозрачности системы расчетов за услуги ЖКХ. Замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис отметил, что прямые договора дисциплинируют управляющие компании.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 году были приняты поправки в Жилищный кодекс РФ, которые расширяют возможности перехода к прямым договорам между собственниками жилья и поставщиками коммунальных ресурсов. Согласно измененному закону, договор между собственниками помещений в многоквартирных домах и ресурсоснабжающими организациями может быть заключен напрямую, а не через управляющую компанию.

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