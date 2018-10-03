Киев, 3 октября, 2018, 12:13 — ИА Регнум. На Украине отопительный сезон начнут с 15 октября, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает октября УНИАН.

Константин Крыжицкий. Вечер на Украине

По его словам, правительство решило позволить органам местного самоуправления самим решать, когда начинать отопительный сезон с учетом погодных условий. Гройсман считает, что это станет «тестом власти на неравнодушие к людям».

Напомним, ранее «Нафтогаз Украины» заявил, что запасов газа в подземных хранилищах стране хватит на отопительный сезон 2018−2019 годов.

Отметим, после госпереворота на Украине в 2014 году стоимость газа для населения подорожала в 10 раз, стоимость услуг ЖКХ тоже выросли в несколько раз.