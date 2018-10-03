Уфа, 3 октября, 2018, 12:13 — ИА Регнум. Обанкроченный осенью 2017 года банк «Спурт» из Казани потребовал с ОАО «ЦУМ» (Уфа), чьим единственным акционером с 2016 года является фирма из Австрии, и венгерской компании выплаты задолженности в размере свыше 430 млн рублей по ранее выданному кредиту, а также обращения взыскания на заложенное имущество. В списке имущества — основное здание «Центрального универмага». Иск до 16 октября 2018 года из-за недочётов оставлен без движения, истцу дали время устранить их, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Sam Yurface Банкротство

Напомним, банк «Спурт» в июле 2017 года лишился лицензии и с сентября 2017 года является банкротом. Его долги перед 2,4 тыс. кредиторов превышают 12,185 млрд рублей. В отношении экс-председателя правления возбуждено уголовное дело, а конкурсный управляющий формирует конкурсную массу, в том числе и за счёт взыскания долгов.

Иск в Арбитражный суд Башкирии к ОАО «ЦУМ», коммерческому и инвестиционному обществу с ограниченной ответственностью «Проинвест» (Москва), коммерческому и инвестиционному обществу с ограниченной ответственностью «Проинвест» (Будапешт) поступил 21 сентября 2018 года, 27 сентября его оставили без движения из-за того, что к исковому заявлению не приложен документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. Для данного иска она составляет 200 тыс. рублей. Также банк должен предоставить документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, а именно договор поручательства №14 156-п от 13.02.2015 года, заключенный между АКБ «Спурт» и Алексеем Царьковым.

Банк обратился с требованием «о взыскании 338 259 560 рублей долга, 48 862 880 рублей 98 копеек процентов за пользование кредитом, 37 030 817 рублей 68 копеек неустойки, начисленной на сумму долга, 6 318 445 рублей 25 копеек неустойки за просрочку уплаты процентов за пользование кредитом и обращении взыскания на заложенное имущество». Имущество не конкретизировано. У компании-истца есть время до 16 октября, чтобы устранить недочёты, после чего иск будет принят к производству.

В годовом отчёте ОАО «ЦУМ» отмечается, что компания по кредитному договору от 9 сентября 2014 года на сумму 6,2 млн евро, заключенному ООО «Проинвест» с банком «Спурт», передала в залог здание ОАО «Центральный универмаг», оценённое в 180 239 800 рублей, административное здание стоимостью 48 145 800 рублей и земельный участок (цена — 37,408 млн рублей).

По данным ЕГРЮЛ, ОАО «ЦУМ» (Центральный универмаг) создано в декабре 1993 года, уставный капитал — 18 097 644 рубля, директор с марта 2006 года — Савда Нургалиева. На 30 сентября 2018 года и с ноября 2016 года единственным акционером ОАО является ООО Gesellschaft Mit Beschrankter Naftunf Intera (Австрия).

По данным из отчёта за 2017 год, выручка от продажи товаров, работ и услуг за минусом НДС относительно 2016 года уменьшилась на 1489 тыс. рублей, а прибыль за 2017 год составила 15 932 тыс. рублей. В собственности ОАО — здание «Центрального универмага», здание ТП и административное здание.

Здание Центрального универмага Уфы построено в 1907—1908 годах для торговых целей и до сих пор используется как магазин.