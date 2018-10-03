Екатеринбург, 3 октября, 2018, 12:12 — ИА Регнум. В школе № 18 Екатеринбурга приостановлен учебный процесс. Причиной стали единичные случаи выявления здесь заболеваемости острой кишечной и энтеровирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в свердловском управлении Роспотребнадзора.

Николай Богданов-Бельский. У дверей школы (фрагмент). 1897

О случаях заболеваемости журналистам сообщили родственники учащихся. А сегодня, 3 октября, ситуацию официально прокомментировал Роспотребнадзор. До конца дня школа будет закрыта. Идёт дезинфекция. Но уже 4 октября она возобновит работу в прежнем режиме.

Напомним, ранее с середины сентября по 2 октября пробыла на карантине гимназия №5. Причиной стала вспышка серозного менингита.