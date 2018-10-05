Москва, 5 октября, 2018, 06:11 — ИА Регнум. Как обеспечить рабское состояние большинства народа в стране, декларирующей освобождение от всякого рабства? В современной России — с помощью кредитования. О роли кредитов, ломбардов и микрозаймов в нынешних и потенциальных бедах России пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин.

Жан Беро. Ломбард (фрагмент)

Темные 90-е с их безудержным бандитизмом считаются пройденными, но наследство, которое они оставили обществу, может стать, да и уже становится, не меньшей проблемой, чем бандитский беспредел. Пропаганда принципа «живешь, чтобы покупать» никуда не делась, и все выкрики, что потребитель «достоин» того или этого, причем «прямо сейчас», несущиеся из всего, что способно транслировать, буквально тащат людей в кредитный ад.

Взявший в долг для покупки вещь, будь она нужна ему или нет, встает на скользкую дорожку, где кредит наслаивается на кредит, а в какой-то момент человек может лишиться всего. И даже когда он в начале этого пути, то уже согласен с инъекцией рабской психологии, с тем, что его жизнь всё в большей части является залогом в банке. Как пел Пол Робсон в бессмертной песне «16 тонн», «Апостол Петр меня в рай зовет, а я душу мою заложил вперед».

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