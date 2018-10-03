Москва, 3 октября, 2018, 12:03 — ИА Регнум. Министерство экономического развития России поставит акцент на развитие туризма в Крыму, что позволит расширить рынка сбыта для продукции, произведенной на полуострове. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 октября заявил министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин на «правительственном часе» в Совете Федерации.

Аполлинарий Васнецов. Крымский пейзаж. 1890

«Мы сейчас будем смотреть на программу развития Крыма с точки зрения развития туризма. То есть с точки зрения создания дополнительных рабочих мест внутри полуострова с увеличением внутреннего потребления, в том числе и за счёт приезжающих туристов», — заявил Орешкин.

Это в том числе даст решение для проблемы увеличения продаж крымской продукции.

«Мы будем совместно работать по допуску и возможности продажи крымской продукции за пределами Крымского полуострова. Но, с другой стороны — за счёт увеличения спроса на эту продукцию внутри Крыма, за счёт увеличения туристических потоков и создания необходимой туристической инфраструктуры», — пояснил министр.

Сейчас Министерству экономического развития переданы полномочия по туризму, в нашем же министерстве находится работа по федеральной целевой программе. Очень много денежных средств, ресурсов, которые претворяются в жизнь в виде объектов, созданных в Крыму за последние несколько лет.

Министр также отметил снижение зависимости бюджета полуострова от федерального бюджета.

Как отметила сенатор Ольга Ковитиди, в настоящее время ряд положений 377-ФЗ, который регулирует существование на территории Крыма свободной экономической зоны, сегодня нивелированы из-за санкций против России. Профильный комитет работает над обновлением законопроекта в связи с этим. Кроме того, необходимо обновить техрегламент Таможенного союза, чтобы расширить продажи крымской продукции на рынках стран — членов ЕАЭС.

«Я сам лично подключусь, чтобы изучить подробнее данные предложения и оказать максимальное содействие, чтобы эти изменения вступили в силу», — ответил Орешкин.