Москва, 3 октября, 2018, 11:58 — ИА Регнум. С принятием закона о смягчении наказания за экстремизм в Госдуме ожидают прекращения уже заведенных уголовных дел, передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Это нужный сигнал — особенно для исполнителей на местах. Хотелось бы прекращения многих уголовок, которые уже есть», — написал в соцсети депутат Госдумы Сергей Шаргунов (КПРФ).

Он также отметил, что «теперь не будут дебютантов в деле экстрима автоматом зачислять в уголовники».

Пакет законопроектов, направленный на либерализацию наказания за экстремизм, президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму. Речь идет о частичной декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса. Сделано это после решения пленума Верховного суда, который разъяснил наказание «за репосты». Госдума может принять пакет законов до конца 2018 года.