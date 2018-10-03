Калуга, 3 октября, 2018, 11:51 — ИА Регнум. На Правом берегу Калуги построят многофункциональный спортивно-патриотический центр прогресса бокса, сообщает 3 октября корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания градостроительного Совета при городском голове областного центра. По заявлению организаторов, центр будет единственным подобным объектом в России.

Kaluga-gov.ru Юные боксеры

В будущем спорткомплексе, который планируют построить между улицами Фомушина и 65 лет Победы, будут проходить всероссийские и международные соревнования по боксу, организована подготовка спортсменов, а также обучение и повышение квалификации судей, тренеров, супервайзеров, менеджеров и других специалистов. В состав центра войдут спортивно-тренировочный, патриотический, оздоровительный и инновационный восстановительно-медицинский блоки, лаборатория допингового контроля и объекты размещения сборных команд.

Члены градостроительного совета при городском голове Калуги также обсудили внесение изменений в проект межевания территории, где помимо строительства спортивного центра для занятий боксом планируют обустроить прилегающей территории и площадки для парковки транспорта.

Напомним, бокс является одним из базовых видов спорта, развиваемых на территории Калужской области. Систематически боксом занимается более 2 тыс. человек. В детско-юношеских спортивных школах области функционирует семь отделений по боксу. Начиная с 2000 года в регионе вырастили шесть мастеров спорта России и одного мастера спорта международного класса.