Москва, 3 октября, 2018, 12:05 — ИА Регнум. Нормализовать отношения между Россией и США теперь стало еще сложнее, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 3 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление бывшего государственного секретаря США Хиллари Клинтон, которая, рассуждая о мнимом вмешательстве РФ в американские выборы, сравнила его с терактами 11 сентября 2011 года.

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«Это заявление нельзя рассматривать с точки зрения рациональности и адекватности, — сказал Шаповалов. — Безусловно, оно не поддается анализу. Сравнение ситуации теракта 11 сентября с теми или иными недоказанными действия РФ в отношении американской внутренней политики это абсурдно, кощунственно и несуразно. Особенно — для политика, который занимал должность государственного секретаря, а, значит, занимался вопросами международных отношений и внешней политики. Более того, естественно, данное высказывание не улучшает отношений между США и РФ».

Шаповалов подчеркнул, что после подобных заявлений делать какие-то шаги по нормализации отношений между США и РФ будет достаточно сложно.

Напомним, как стало известно 3 сентября, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон выступая на фестивале журнала Atlantic в Вашингтоне, сравнила недоказанное российское вмешательство в выборы президента США с терактами 11 сентября 2001 года

Хиллари Клинтон сказала, что в обоих случаях США были атакованы иностранной державой, но во втором случае президент «ничего не сделал».

Кроме того, она раскритиковала главу Белого дома Дональда Трампа за его реакцию на беспорядки в Шарлотсвилле, заявив, заявив, что он «связал свою судьбу» с белыми националистами.