Москва, 3 октября, 2018, 11:35 — ИА Регнум. Госдума может до конца года принять пакет законов о смягчении наказания за терроризм. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Мы сейчас будем предлагать законопроекты к рассылке. Дальше будем планировать на ноябрь принятие в первом чтении и до конца осенней сессии планируем принять уже этот закон», — сказал Крашенинников.

Пакет законопроектов, направленный на либерализацию наказания за экстремизм, президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму. Речь идет о частичной декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса. Сделано это после решения пленума Верховного суда, который разъяснил наказание «за репосты».