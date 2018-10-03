Санкт-Петербург, 3 октября, 2018, 11:27 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга начали проверку после обнародования информации о приобретении городским госпредприятием ВЦКП «Жилищное хозяйство» билетов на концерт группы «Ленинград» на сумму около 480 тысяч рублей. Поход на концерт для жилищников отменён.

Кузьма Петров-Водкин. Театр. Фарс. 1907

Накануне СМИ сообщили о покупке за счет средств предприятия билетов в VIP-ложу стадиона «Санкт-Петербург», где 19 октября пройдет концерт группы Сергея Шнурова. Эта информация вызвала негативный общественный резонанс.

ВЦКП «Жилищное хозяйство» занимается начислением платы и обработкой счетов за жилье и коммунальные услуги в Санкт-Петербурге.

Как стало известно утром 3 октября, жилищный комитет администрации Петербурга проведет проверку подведомственного ему предприятия ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство».

«Комитет силами контрольно-ревизионного отдела и отдела обеспечения закупок и учета имущества проведет проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятия и работы в рамках государственного заказа», — отметили в пресс-службе жилищного комитета.

Сегодня же, 3 октября, глава комитета Валерий Шиян направил письмо руководителю ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство», которым рекомендовал вернуть средства, потраченные на билеты, и направить их на благотворительные цели — в детские дома или учреждения здравоохранения.

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Как отмечает ИА REGNUM, стоимость билетов на предстоящий концерт группы «Ленинград» варьируется от 1500 рублей до 200 тыс. рублей. Почти все билеты к настоящему времени уже распроданы.