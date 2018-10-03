Калуга, 3 октября, 2018, 11:05 — ИА Регнум. В Калужской области на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году предусмотрено порядка 344 млн рублей, в том числе из федерального бюджета выделено более 152 млн рублей. На эти средства запланировано благоустроить 251 дворовую и 54 общественных территории, сообщает 3 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Kaluga-gov.ru Благоустройство дворовой территории в Калуге

По словам главы ведомства Егора Виркова, полностью завершены работы в 27 муниципалитетах области. В 17 муниципальных образований работы по благоустройству выполнены на 80−99%; в девяти — на 50−76%. Уровень благоустройство в трех муниципалитетах оценили ниже — на 25−48%. Здесь отставание вызвано отсутствием заявок, в связи с чем неоднократно объявлялись торги по выбору подрядной организации.

«Общий процент выполнения мероприятий по благоустройству в Калужской области составляет 86%, в то время как в целом по стране данный показатель равен лишь 44%. Отрадно, что предприятия и компании всё чаще принимают участие в проектах городского благоустройства, обустраивая прилегающие территории, поддерживая создание новых общественных пространств. Во многих муниципалитетах региона можно видеть примеры слаженной работы администраций поселений, представителей бизнеса и жителей», — считает Егор Вирков.

Напомним, программа по повышению комфортности российских городов стартовала в 2017 году. Основной её задачей является формирование нового отношения горожан к инфраструктуре и предполагается их активное участие во всех этапах реализации проекта. В 2018 году общий бюджет проекта формирования комфортной городской среды составит более 50 млрд рублей. В 3 тыс. муниципалитетов России будет благоустроено свыше 22 тыс. территорий.