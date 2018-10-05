Сингапур, 5 октября, 2018, 07:48 — ИА Регнум. Итоги американского давления на КНДР, по признанию Дональда Трампа, не принесли ожидаемого эффекта. Не означает ли это, что и международные санкции, введенные против Северной Кореи, морально устарели, обсуждает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

Теперь, когда американский президент открыто заговорил о том, что результат в разрешении северокорейского вопроса может быть получен на путях развития доверия, утверждение японской стороны о необходимости наращивать давление на КНДР выглядит запоздалой и инерционной риторикой. Северная Корея и ее лидер Ким Чен Ын доказали за прошедшее время, что давлению они не поддаются.

Попытка же навязать России и Китаю стратегию ужесточения санкций в отношении КНДР вряд ли принесет успех Токио, ведь сама жизнь показывает нереалистичность такого рода стратегии. А, следовательно, может быть, настало время отказаться от этих пережитков хотя и недавнего, но уже прошлого?

Читайте статью КНДР: Политика «кнута и пряника» не будет иметь успеха и другие статьи Анатолия Кошкина.