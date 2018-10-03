Москва, 3 октября, 2018, 10:57 — ИА Регнум. Россия ещё не достигла пика добычи нефти. Об этом журналистам на Российской энергетической неделе в Москве заявил министр энергетики Александр Новак. По его словам, среднесуточная добыча нефти в России по итогам сентября составила 11,35 млн баррелей в сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефтедобыча

При этом глава ведомства отметил имеющуюся у РФ возможность нарастить эти показатели.

«Мы в этом году ожидаем 555 миллионов тонн примерно … У нас прогнозы, что мы можем увеличить добычу, при том, что сейчас прорабатываются меры стимулирования», — сказал Новак.

Что касается конкретных прогнозов по добыче нефти на октябрь, то их делать Новак не стал, отметив, что она будет зависеть от потребностей рынка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент «Лукойла» Вагит Аликперов заявил, что российские компании вышли на максимум добычи нефти. Вместе с тем рассматриваются проекты, позволяющие увеличить производство, в том числе с потенциалом от 400 до 600 тыс. баррелей в сутки.

Напомним, что соглашение «ОПЕК плюс» было заключено между членами ОПЕК в конце 2016 года и предполагало сокращение объемов добычи нефти в течение первого полугодия 2017 года примерно на 1,2 млн баррелей в сутки. Почти сразу же к этим договоренностям присоединились 11 других нефтедобывающих стран во главе с Россией. Их доля сокращений — около 600 тыс. баррелей в сутки. В мае 2017 года сделку было решено продлить еще на восемь месяцев — до марта 2018 года. 23 сентября Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) сняла ограничения по добыче нефти.