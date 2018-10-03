Москва, 3 октября, 2018, 11:02 — ИА Регнум. Президента и крупнейшего акционера ЛукойлаВагита Алекперова, заявившего о том, что правительству не нужно с 1 января поднимать акциз на бензин, поддерживает вице-президент Российского топливного союза (РТС) Юрий Матвейко. Он тоже полагает, что это приведёт лишь к новому росту цен.

(сс)Falkenpost Бензин

Комментируя корреспонденту ИА REGNUM позицию противников повышения акцизов на бензин, он, в частности, отметил:

«Цены на бензин сейчас практически такие же, какие были в мае 2018 года, когда правительство было вынуждено принять решение о снижении акцизов. Если с 1 января 2019 года вернутся акцизы, то тонна бензина подорожает почти на 4 тысячи рублей, а дизельного топлива — на 3 тысячи рублей. Соответственно, цены на нефтепродукты просто улетят в космос».

Что касается Дорожного фонда, поступления в который формируются за счёт акцизов, то Юрий Матвейко согласен с тем, что на сегодняшний день поступления в фонд сократились, но вместе с тем он напоминает, какие колоссальные деньги с высоких экспортных цен на нефть и нефтепродукты получает сейчас бюджет.

«Соответственно, бюджет-то ничего не теряет, не теряют и нефтяники. А если введут ещё акцизы, мы получим рост цен на внутреннем рынке и сверхдоходы нефтяных компаний. Лукойлу выгодно любое развитие событий, ведь цена нефти взлетела до 85$ за баррель. Представляете, какие это доходы? А планировали всего 50$ за баррель.

Почему и российский бюджет принимают с профицитом на последующие три года. Но если вернут акцизы, будут конские цены и будет беда. Потому вполне можно оставить всё как есть», — отметил вице-президент РТС Юрий Матвейко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, цены на бензин в России растут в течение всего 2018 года, но наиболее существенно это стало заметно весной 2018 года. Из-за взлетевшей цены мировой нефти и значительного ослабления рубля крупнейшие нефтяные компании переориентировались на экспорт, создав тем самым напряжённость на внутреннем топливном рынке. Но вместо того, чтобы ограничить экспорт, правительство с 1 июня снизило акцизы в обмен на обещание нефтяников заморозить цены на АЗС. Ранее Вагит Алекперов в интервью газете «Ведомости» сообщил, что правительству нужно не привязывать дорожные фонды к акцизу на бензин. По его словам, если заработает механизм с отрицательным акцизом и компенсацией нефтяным компаниям, то две трети роста цен на топливо будет компенсироваться за счет бюджета.