Ярославль, 3 октября, 2018, 10:50 — ИА Регнум. Владимира Слепцова наградили Почетным знаком города Ярославля третьей степени. Об этом сообщает кореспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Владимир Слепцов

Награждение произошло на внеочередном заседании муниципалитета города Ярославля, где рассматривалось заявление мэра об отставке. Под бурные аплодисменты депутатов Владимир Слепцов получил знак «за продолжительную безупречную службу в органах городского самоуправления, высокий профессионализм и большой личный вклад в социально-экономическое развитие города».

Кроме того, Владимиру Слепцову вручили золотую медаль Союза городов Золотого кольца. Он является президентом этой организации.

Знак за заслуги перед Ярославлем является городской наградой. Ни губернатор области, ни председатель правительства на заседании муниципалитета не пришли. Аналогичными областными наградами Владимира Слепцова, видимо, решили не награждать.