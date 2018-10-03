Киев, 3 октября, 2018, 10:45 — ИА Регнум. Закон, продляющий «особый статус» Донбасса, внес президент Украины ПетрПорошенко на рассмотрение в Верховную раду, сообщает 3 октября УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Согласно сообщению, закон внесен как «безотлагательный» и числится за номером № 9153. Полное название закона — «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». «Особый статус» Донбасса заканчивается 10 октября 2018 года, новый закон призван продлить действие статуса.

Напомним, еще в начале сентября спикер Верховной рады Андрей Парубий заявлял, что Рада намерена продлить «особый статус» для Донбасса. Особенность «особого статуса» в том, что он вступает в силу лишь после выполнения ряда условий, а без них является недействительным.