Киев, 3 октября, 2018, 10:39 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады проект решения о продлении действия закона об особом статусе Донбасса. Об этом сообщает 3 октября портал «Украинские новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

Отмечается, что в парламенте Украины данный проект зарегистрирован под №9153, однако сам текст документа пока не обнародован.

Поскольку речь одет о продлении действия вышеуказанного украинского закона, пишет издание, скорее всего, изменения коснутся его первой статьи, в которой прописано введение на три года (закон вступил в силу 18 октября 2014 года) особого порядка «в отдельных районах, городах, поселках и селах» Донбасса.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября Порошенко обратился к украинским парламентариям с призывом продлить действие закона об особом статусе Донбасса.

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