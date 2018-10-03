Томск, 3 октября, 2018, 10:02 — ИА Регнум. Томичу Алексею Горе, погибшему в Сирии 1 сентября 2017 года, установят мемориальную доску. Как сообщили ИА REGNUM в городской думе Томска, такое решение приняли депутаты на очередном собрании муниципального парламента 2 октября.

Duma70.ru Мемориальная доска томичу Алексею Горе

Мемориальная доска будет установлена на фасаде здания школы №23, которую окончил Алексей Гора.

Напомним, томич Алексей Гора 1991 года рождения погиб 1 сентября 2017 года при исполнении воинского долга в сирийской провинции Дер-Эр-Зор. Он освобождал населённый пункт от террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Похоронили погибшего военнослужащего на кладбище в Воронино на аллее Славы.