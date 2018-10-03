Москва, 3 октября, 2018, 10:00 — ИА Регнум. На столичный регион надвигается североатлантический циклон. 3 октября показания барометров продолжат падать, а небо заволокут тёмные тучи. По прогнозам центра «Фобос», в середине недели в столице прольются обложные дожди. Наиболее интенсивными они будут во второй половине дня.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дождь в Москве

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Синоптики прогнозируют, что может выпасть до 20% месячной нормы. Ветер усилится. Его скорость будет достигать 5−10 м/с.

Максимальная температура воздуха составит 11 — 13 градусов в столице и 8 — 13 градусов по области. Атмосферное давление понизится до 739 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха высокая, около 80%.

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Как сообщало ИА REGNUM, дождливая погода в Москве сохранится до конца недели. К выходным метеорологи обещают потепление до 18 градусов.