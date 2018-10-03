Ростов-на-Дону, 3 октября, 2018, 10:06 — ИА Регнум. В результате пожара в одном из жилых домов в Ростове-на-Дону погибли два человека, сообщили в пресс-службе регионального главного управления МЧС РФ.

Ефим Волков. Пожар. 1905

По данным ведомства, сообщение о возгорании в квартире трехэтажного дома по улице Летописная поступило 2 октября в 23:56 мск. Пожар был ликвидирован в 00:36 мск.

«В результате пожара погибли два человека — мужчина и женщина», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее в Ростове-на-Дону в районе завода «Ростсельмаш» вспыхнул пожар, площадь которого составила 1,2 тыс. квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Огонь ликвидировали 56 человек с помощью 18 единиц техники.

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