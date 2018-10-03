Якутск, 3 октября, 2018, 10:05 — ИА Регнум. Из федерального бюджета будет выделен 491 млрд рублей на расселение аварийного жилищного фонда. Сильнее всего в этих деньгах нуждаются Якутия, Пермский и Красноярский края, где больше всех ветхих домов, заявил министр строительства РФ Владимир Якушев. По его словам, расселение людей из аварийных домов будет проходить в рамках специальной федеральной программы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Ветхое жилье

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Держать на контроле вопрос переселения людей из аварийных домов попросил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что объём ветхого жилфонда в России превышает 13 миллионов квадратных метров.

«Чтобы не допускать роста этого показателя, нужно, как я уже многократно говорил, вовремя заниматься капитальными ремонтами, текущими делами. Нам нужно создать постоянно действующий эффективный механизм решения этой проблемы, при этом в обязательном порядке обеспечить соблюдение жилищных прав граждан», — обратился президент к министрам на совещании с членами правительства РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Якутия занимает первое место в России по количеству аварийного жилья, ранее заявляла заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Наталья Чукавина.

По словам замминистра ЖКХ, половину аварийного жилищного фонда Якутии составляют деревянные дома, в которых живут 125 тыс. человек. Помимо них, срочно расселять необходимо 28 тыс. семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий — среди них много инвалидов, молодых, многодетных семей.

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