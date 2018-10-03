Петропавловск-Камчатский, 3 октября, 2018, 10:40 — ИА Регнум. Жители Камчатки возмущены попыткой правительства РФ ввести социальную норму энергопотребления. По мнению депутата Заксобрания региона Михаила Пучковского, это приведёт к массовым протестам на полуострове, поскольку на Камчатке и без очередных повышений самая дорогая «коммуналка» в стране, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Свет

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«Сейчас люди на Камчатке обсуждают очередную инициативу правительства о вводе социальной нормы на энергопотребление. Люди возмущаются, звонят. Знаете, что говорят? Говорят, что молятся, чтобы в правительстве господина Медведева не вспомнили и не перечитали сказку про Чипполино. Помните: а не часто ли вы дышите, граждане? Потому что осталось ввести налог только на право дышать. Экономический эффект от этого очередного антинародного выпада правительства — ноль. Для Камчатки это нововведение будет иметь шоковые последствия. На полуострове и без этого самая дорогая «коммуналка» в стране. Двухкомнатная квартира, в которой прописаны четыре человека, обходится в месяц в 18 тыс. рублей. Это не считая электроэнергии — плюс еще 1,5 тыс. рублей в месяц. У нас многие дома отапливаются электроэнергией, у нас совершенно негазифицированный регион — нам обещают газ уже много-много лет. Если эту норму примут — на Камчатке будут массовые протесты. Потому что нельзя бесконечно запускать руки в карманы бедноты! Поэтому о правительстве Дмитрия Медведева как о правительстве государства сегодня говорить нельзя. Это какое-то сборище хапуг, которые только и думают, как ободрать российский народ. Все их разговоры о развитии Дальнего Востока — ни о чем. Потому что по факту — только говорильня и ухудшение условий жизни людей», — прокомментировал инициативу правительства Михаил Пучковский («Справедливая Россия»).

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ заявило о намерении ввести социальную норму энергопотребления: норматив в 300 квт/месяц будет оплачиваться по базовому тарифу, превышение — по повышенному, а потребление свыше 500 квт/месяц будет оплачиваться по «экономически обоснованному» тарифу. Помимо этого планируется лишить льгот на энергопотребление жителей сельской местности, садоводческие и огороднические товарищества, жильё на объектах Минобороны и другие объекты. Они, предположительно, могут быть выведены из категории «население», а следовательно, электроэнергия для них существенно подорожает.

Дальневосточные эксперты возмущены предложением правительства и считают, что экономического эффекта для ДФО это не даст, а вот протестные настроения усилит многократно.