Ярославль, 3 октября, 2018, 09:59 — ИА Регнум. В Ярославле управляющие компании Ленинского, Красноперекопского районов и УК «Альфа Групп» уменьшили в сентябре плату за содержание и ремонт жилья в связи с исключением из нее платы за вывоз мусора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в «Альфа Групп».

Yarregion.ru Мусоровоз

Плата за вывоз мусора теперь будет выделена в квитанции отдельной строкой: «Обращение с ТКО». Тариф, утвержденный правительством области, составляет 73 руб. 94 коп. с человека. Ранее плата взималась с квадратных метров. Средства, оплаченные по строке «Обращение с ТКО» будут поступать на специальный расчетный счет для регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами — ООО «Хартия».

В управляющей компании показали две квитанции — за август и сентябрь за квартиру площадью 35 метров с двумя проживающими.

Альфа Групп Квитанция за август 2018

А августе содержание и ремонт жилья в такой квартире стоило 717 рублей 37 копеек. В сентябре, после исключения из этой строки платы за мусор, цена содержания и ремонта жилья снизилась до 628 руб. 67 коп., или на 88 руб. 70 копеек.

Альфа Групп Квитанция за сентябрь 2018

Одновременно в квитанции добавилась строка «Обращение с ТКО» — плата за двух человек составила 148 руб. 89 копеек. В целом же для этой конкретной квартиры плата за вывоз мусора увеличится на 60 руб. 19 коп.

Для жителей, чьи дома обслуживаются управляющими компаниями Ленинского и Красноперекопского районов и УК «Альфа Групп», плата за обращение с ТКО включена в общую квитанцию. В других районах города возможна другая ситуация: оплата услуг «Хартии» по отдельным квитанциям.