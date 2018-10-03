Москва, 3 октября, 2018, 09:53 — ИА Регнум. Мадридскому «Реалу» в матче второго тура Лиги чемпионов с московским ЦСКА не хватило удачи, заявил главный тренер испанского клуба Хулен Лопетеги.

Богдан Заяц Главный тренер ФК «Реал» Хулен Лопетеги

«Не хватило удачи. У нас было много голевых моментов. Били издалека, с фланга, из центра, но мяч не залетал в ворота», — цитирует Лопетеги «Спорт Экспресс».

По его словам, «армейцам» помог быстрый гол и это была идеальная ситуация для ЦСКА, тогда как «Реал» не смог воспользоваться своими моментами.

Напомним, 2 октября на стадионе «Лужники» был разыгран матч в рамках 2-го тура Лиги чемпионов 2018/19. Противостояние между ЦСКА и «Реалом» завершилось минимальной победой «армейцев» со счетом 1:0. Мяч на второй минуте забил полузащитник Никола Влашич.

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