Львов, Украина, 3 октября, 2018, 09:32 — ИА Регнум. Шахтерам предприятия «Львовуголь» выплатили только 43% от зарплаты в августе, заявили во Львовской областной администрации, сообщает 3 октября «Укринформ».

Шахтер

Согласно сообщению, «Львовуголь» направил на выплату зарплат в августе порядка 22 млн гривен ($780 тыс.), что составило только 43% от задолженности. По словам главы Львовской обладминистрации Олега Синютки, долги перед рабочими растут из-за повышения с начала 2018 года зарплаты горнякам.

Напомним, по всей Украине регулярно проходят забастовки шахтеров, которым не выплачивают зарплату. Так, в Волынской области горняки бастовали не менее 11 дней. Шахтеры даже приходили к зданию администрации предприятия, владеющего шахтой, и жгли шины.