Нью-Йорк, США, 3 октября, 2018, 09:32 — ИА Регнум. Ряд трейдеров в США и Европе ожидают от нефти, подорожавшей до $85 за баррель, преодоления отметки в $100 в ближайшие месяцы. Об этом говорят данные по опционам на нефтяные фьючерсы Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) и европейской биржи Intercontinental Exchange (ICE).Так, в 11% случаев в опционах с исполнением до декабря 2018 года предусмотрена цена выше $100 за баррель, тогда как среди январских опционов показатель составляет уже 79%, сообщает Bloomberg. Хедж-фонды увеличили ставки на максимальный рост цен нефтяных фьючерсов Brent и WTI за 11 недель. Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября за баррель нефти марки Brent дают $85. Цены растут в преддверии вступления в силу иранских санкций, отмечают эксперты.

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