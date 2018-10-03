Оренбург, 3 октября, 2018, 09:31 — ИА Регнум. Правительство России пытается реанимировать проект о внедрении в стране соцнормы энергопотребления и действует в интересах собственников — энергокомпаний, среди которых иностранные. Поскольку введение соцнормы может сильно ударить по кошелькам населения, то вполне предсказуема протестная реакция, заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM депутат заксобрания Оренбургской области Владимир Фролов («Справедливая Россия»), комментируя очередную инициативу правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Парламентарий заметил, что попытка ввести норматив предпринималась в 2007—2008 годах, затем в 2011—2013 годах. Есть решение Верховного суда, который указал, что применение соцнормы энергопотребления без изменения законодательства невозможно.

«Я категорически против соцнормы. В нашей стране, где 30% мировых ресурсов, устанавливать соцнормы не просто глупо, но и противоречит Конституции РФ. Себестоимость электроэнергии в советское время была 1 копейка за киловатт-час. Сегодня ее довели почти до 3 рублей, а для юрлиц — почти до 6 рублей. Хотя себестоимость сегодня оценивается фактически в 1 рубль. Поэтому надо говорить о том, что это (введение соцнормы) делается в интересах монополистов. Все раздробления РАО «ЕЭС России» привели к тому, что собственниками энергосетей стали иностранцы. И сегодня они диктуют свои требования о повышении. Они не могут повысить через тарифы, поэтому они свою прибыль решают взять через социальные нормативы», — сказал Владимир Фролов.

По его мнению, предлагаемый норматив в 300 киловатт на месяц — это мизер. Если в России внедрят все же соцнорму энергопотребления, то за ней последуют и другие — соцнормы на газ и воду. Все это только ухудшит положение граждан и спровоцирует их активное участие в протестном движении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство обсуждает введение в России соцнормы энергопотребления. По данным информресурсов, вице-премьер Дмитрий Козак одобрил предложение Минэнерго и Минэкономразвития. Предполагается, что месячная соцнорма составит 300 кВт⋅ч. Этот объем будет оплачиваться населением по базовому тарифу, сверх нормы до 500 кВт⋅ч — по повышенному, а сверх 500 кВт⋅ч — по экономически обоснованному. А обоснован он будет, безусловно, в пользу энергокомпаний.

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