Владивосток, 3 октября, 2018, 09:20 — ИА Регнум. Автопоезд «Здоровье», курсирующий по инициативе властей Приморья по глубинкам края, привёз в посёлок Кавалерово бригаду детских врачей. Как сообщили местные жители, они с радостью встречали медицинский десант, но были весьма огорчены, когда один из врачей оказался в неадекватном состоянии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Норман Роквел. Доктор

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Как выяснилось, один из прибывших с автопоездом «Здоровье» в посёлок Кавалерово врачей оказался не способен вести приём. Местные жители утверждают, что хирург прибыл в детскую поликлинику в состоянии алкогольного опьянения.

«В таком состоянии, еле стоя на ногах, этот врач собирается лечить наших детей?» — возмущены жители посёлка Кавалерово.

Один из жителей зафиксировал на видео (имеется в распоряжении редакции), как врач прибыл в поликлинику.

Заведующей детской поликлиникой посёлка Кавалерово нет. Её не просто нет на месте. Её нет в принципе. Предыдущая заведующая находится в декретном отпуске, вместо нее обязанности никто не исполняет.

«У нас никого нет вместо неё», — сообщили в детской поликлинике.

Там же корреспонденту ИА REGNUM удалось выяснить, что хирург, приехавший в посёлок в составе автопоезда «Здоровье», на работу не вышел, якобы по состоянию здоровья.

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«Ничего вам не скажу. Я на расстоянии от поликлиники нахожусь, я не в курсе. Хирург сегодня не принимает детей, он приболел», — пояснила Марина Бровченко, которая в настоящее время занимает полставки ответственной должности — районного педиатра.

В среду, 3 октября, специалисты автопоезда осматривали подростков школы №3. Инцидент с врачом-хирургом очень взволновал родителей посёлка.

«Сняли его, как будто пьяный он был. Человек, видать, расслабился чуть-чуть», — пояснили в регистратуре детской поликлиники Кавалерово.

В департаменте здравоохранения администрации Приморского края корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что уже 4 октября в Кавалерово в бригаду автопоезда «Здоровье» прибудет другой детский хирург.

«Это наш коллега, но приём в Кавалерово он не вёл. Доктор отработал вчера в селе Рудный Кавалеровского района. Никаких претензий к нему не было ни у пациентов, ни у медперсонала. Сегодня он также должен был приступить к работе в Кавалерово. Но поступил сигнал о его странном поведении. В связи с чем было принято решение о недопущении его к должностным обязанностям. С 4 октября в Кавалерово прибудет врач, который встанет на его замену», — пояснил руководитель автопоезда.

В департаменте здравоохранения заинтересовались произошедшим случаем.

«Руководству автопоезда «Здоровье» поручено тщательнейшим образом разобраться в ситуации. В настоящее время проводится служебная проверка, на основании которой будут сделаны соответствующие выводы», — подчеркнули в ведомстве.

Автопоезд «Здоровье» пробудет в Кавалеровском районе до 9 октября. Приём проводят педиатры, детские хирурги, травматолог-ортопед, гинеколог, офтальмолог, психиатр, невролог, ЛОР, эндокринолог, уролог-андролог, а также специалист УЗИ и лабораторной диагностики. Особое внимание врачи уделяют детям-сиротам и детям из приемных семей. Отработав в Кавалеровском районе, автопоезд отправится в другие населённые пункты края.

Как сообщало ИА REGNUM, автопоезд «Здоровье» работает уже не первый год в Приморском крае. Непосредственным куратором проекта является вице-губернатор Павел Серебряков. Автопоезд начал работать в крае по инициативе экс-губернатора Владимира Миклушевского, продолжил оздоравливать взрослых и детей при врио губернатора Андрее Тарасенко. Курсирует автопоезд по глубинкам Приморья, но уже со скандалом, и сейчас — при новом врио главы региона Олеге Кожемяко.

«Эта акция не случайная и не разовая. Ее цель — помочь жителям края выявить возможные заболевания, назначить своевременное лечение, а значит дать возможность на дальнейшую здоровую жизнь. Работу в этом направлении мы продолжим и дальше», — говорил Серебряков.