Бразилиа, 3 октября, 2018, 09:04 — ИА Регнум. Примерно 20 заключенным, устроившим мятеж в одном из исправительных учреждений в Бразилии, удалось совершить побег. Об этом сообщает издание Periodico со ссылкой на источники в полиции.

Дыра в заборе

ЧП произошло во вторник, 2 октября, в муниципалитете Арагуаина (штат Токантинс).

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят операцию по поимке злоумышленников. Издание отмечает, что полициейские при попытке задержания уже застрелили 10 беглецов, оказавших сопротивление.

Поиски других заключенных продолжаются.

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