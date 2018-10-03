Москва, 3 октября, 2018, 08:54 — ИА Регнум. В Московском метрополитене стартовало масштабное обновление системы навигации. Новые элементы навигационной системы начали тестировать на станции «Пушкинская» Таганско-Краснопресненской линии. Масштабное обновление навигации в метро потребовалось из-за строительство большого числа станций, сообщили в Стройкомплексе.

Brateevsky Навигация в московском метро

В частности, навигационные элементы изменили дизайн — новые разводящие платформенные указатели, показывающие пассажирам направление движения поездов. На указателях увеличен размер шрифта на 16% и добавлена ориентировка направления на юг или север.

Кроме того, на навигационных панелях разместили указатели, которые помогают пассажирам с перейти на другую станцию метрополитена. На панелях размещена информация о линии пересадки и конечных станциях. Отмечается, что над созданием новой навигации работали российские и иностранные дизайнеры и представители общественных организаций

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Как сообщало ИА REGNUM, в Московском метрополитене в течение 2018 года заменят все карты и указатели. Для того, чтобы иностранным туристам было легче и проще ориентироваться в подземке, информацию на лайтбоксах — светящихся элементах навигации на платформах станций — и указателях продублируют на английском языке

Напомним, с 2011 по 2018 годы Москве ввели в эксплуатацию более 70 станций метро. В ближайшие пять лет планируется построить еще 58 станций метро.

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